Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/dtp-1822828998.html
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб
Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:30
2022-10-10T17:15
происшествия
воронежская область
борисоглебский район
гибдд мвд рф
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822887692_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_1c6b37f3766afba2aff16f19409c1089.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Сегодня около 14:30 часов на 621 километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе произошло столкновение грузового и шести легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
воронежская область
борисоглебский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822887692_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_402dc4a8fcfce2bb8a585e91d15ca613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Воронежская область, Борисоглебский район, ГИБДД МВД РФ, ДТП
15:30 10.10.2022 (обновлено: 17:15 10.10.2022)
 
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб

Грузовик и шесть легковушек столкнулись в Воронежской области, один человек погиб

© Фото : Полиция Воронежской области/TelegramНа месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе
На месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Полиция Воронежской области/Telegram
На месте ДТП на автодороге Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
"Сегодня около 14:30 часов на 621 километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе произошло столкновение грузового и шести легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
На месте ДТП на выезде из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 15:12
Крупные ДТП в России в 2022 году
 
ПроисшествияВоронежская областьБорисоглебский районГИБДД МВД РФДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала