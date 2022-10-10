https://ria.ru/20221010/dtp-1822828998.html

В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб

В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022

В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб

Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:30

2022-10-10T15:30

2022-10-10T17:15

происшествия

воронежская область

борисоглебский район

гибдд мвд рф

дтп

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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Сегодня около 14:30 часов на 621 километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе произошло столкновение грузового и шести легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

воронежская область

борисоглебский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф, дтп