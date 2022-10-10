https://ria.ru/20221010/dtp-1822828998.html
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб - РИА Новости, 10.10.2022
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб
Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:30
2022-10-10T15:30
2022-10-10T17:15
происшествия
воронежская область
борисоглебский район
гибдд мвд рф
дтп
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ВОРОНЕЖ, 10 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате аварии с участием шести легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, количество раненых уточняется, сообщает в понедельник ГУМВД по региону."Сегодня около 14:30 часов на 621 километре автодороги "Р-22 -Москва-Астрахань" в Борисоглебском районе произошло столкновение грузового и шести легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, борисоглебский район, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Воронежская область, Борисоглебский район, ГИБДД МВД РФ, ДТП
15:30 10.10.2022 (обновлено: 17:15 10.10.2022)
В Воронежской области столкнулись семь машин, один человек погиб
Грузовик и шесть легковушек столкнулись в Воронежской области, один человек погиб