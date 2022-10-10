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В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.10.2022
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В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко
В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.10.2022
В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко
В России поддерживают стремление Еревана продвигать взаимовыгодную кооперацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:58
2022-10-10T17:58
валентина матвиенко
армения
россия
ереван
совет федерации рф
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России поддерживают стремление Еревана продвигать взаимовыгодную кооперацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросы, последовательно продвигать взаимовыгодную кооперацию", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.По словам спикера, в России ценят наши союзнические, дружеские отношения с Арменией, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте, проводят регулярные встречи и постоянные телефонные переговоры. "Они, конечно, задают тот вектор многоплановых двусторонних отношений, которые и для парламентов являются основой нашего взаимодействия", - отметила Матвиенко.По ее словам, плодотворное сотрудничество парламентов двух стран касается, в частности, работы двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на начало 2023 года в Армении.Как говорится в пресс-релизе пресс-службы Совфеда по итогам встречи, спикер Совфеда отметила достаточно эффективное сотрудничество парламентских делегаций на международных площадках и общих интеграционных объединений."Глава Совета Федерации обратила внимание Алена Симоняна на возрастающую роль ЕАЭС. Речь шла и о недопустимости антироссийской риторики в информационном пространстве", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20221007/territorii-1822124485.html
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валентина матвиенко, армения, россия, ереван, совет федерации рф, евразийский экономический союз
Валентина Матвиенко, Армения, Россия, Ереван, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз
17:58 10.10.2022
 
В России ценят дружеские отношения с Арменией, заявила Матвиенко

Матвиенко: в России поддерживают стремление Армении продвигать взаимовыгодную кооперацию

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В России поддерживают стремление Еревана продвигать взаимовыгодную кооперацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Поддерживаем стремление Еревана по-союзнически решать возникающие вопросы, последовательно продвигать взаимовыгодную кооперацию", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.
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По словам спикера, в России ценят наши союзнические, дружеские отношения с Арменией, лидеры двух стран находятся в постоянном контакте, проводят регулярные встречи и постоянные телефонные переговоры. "Они, конечно, задают тот вектор многоплановых двусторонних отношений, которые и для парламентов являются основой нашего взаимодействия", - отметила Матвиенко.
По ее словам, плодотворное сотрудничество парламентов двух стран касается, в частности, работы двусторонней межпарламентской комиссии по сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на начало 2023 года в Армении.
Как говорится в пресс-релизе пресс-службы Совфеда по итогам встречи, спикер Совфеда отметила достаточно эффективное сотрудничество парламентских делегаций на международных площадках и общих интеграционных объединений.
"Глава Совета Федерации обратила внимание Алена Симоняна на возрастающую роль ЕАЭС. Речь шла и о недопустимости антироссийской риторики в информационном пространстве", - говорится в тексте.
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Валентина МатвиенкоАрменияРоссияЕреванСовет Федерации РФЕвразийский экономический союз
 
 
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