https://ria.ru/20221010/donetsk-1822911532.html

ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку еще 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

2022-10-10T18:03

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.12 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В представительстве ДНР добавили, что украинские войска в в 17.33 мск выпустили по Донецку еще пять таких же снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато