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ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку еще 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:03
2022-10-10T18:03
2022-10-10T18:03
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.12 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В представительстве ДНР добавили, что украинские войска в в 17.33 мск выпустили по Донецку еще пять таких же снарядов.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822909597.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов калибром 155 миллиметров