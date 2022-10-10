https://ria.ru/20221010/donetsk-1822805799.html
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 10.10.2022
Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:27
2022-10-10T14:27
2022-10-10T14:27
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка возросло до четырех, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНРРанее штаб сообщил, что украинские войска нанесли удар по территории водоканала по улице Щорса. В результате обстрела ранения получили мужчины 1955 и 1960 годов рождения."По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) пострадали четыре мирных жителя", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до четырех
Штаб обороны: число пострадавших при обстреле Киевского района Донецка возросло до четырех