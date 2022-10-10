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Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/donetsk-1822766231.html
Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 10.10.2022
Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:47
2022-10-10T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
артем
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по территории водоканала по улице Щорса. В результате обстрела ранения получили мирные жители: мужчины 1955 и 1960 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221010/donetsk-1822753969.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
артем
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, артем
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Артем
12:47 10.10.2022 (обновлено: 13:42 10.10.2022)
 
Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Штаб теробороны ДНР: двое мужчин пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по территории водоканала по улице Щорса. В результате обстрела ранения получили мирные жители: мужчины 1955 и 1960 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Дом Донецке, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:18Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Донецку около 50 снарядов натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАртем
 
 
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