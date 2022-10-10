https://ria.ru/20221010/donetsk-1822766231.html

Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 10.10.2022

Двое мужчин пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:47

2022-10-10T12:47

2022-10-10T13:42

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по территории водоканала по улице Щорса. В результате обстрела ранения получили мирные жители: мужчины 1955 и 1960 годов рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221010/donetsk-1822753969.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

артем

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, артем