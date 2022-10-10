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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/donbass-1822817837.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T14:58
2022-10-10T14:58
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.29 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макевки еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка
донецкая народная республика
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:58 10.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки украинских крупнокалиберных снарядов в Донбассе
Осколки украинских крупнокалиберных снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских крупнокалиберных снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.29 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Ведомство добавило, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макевки еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 октября, 17:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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