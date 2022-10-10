Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке восемь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки украинских крупнокалиберных снарядов в Донбассе
Осколки украинских крупнокалиберных снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.29 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство добавило, что в 14.00 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макевки еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.