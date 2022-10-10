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В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом - РИА Новости, 10.10.2022
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом
Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 1.30 мск зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубежное, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Донбасс
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом
Представительство ЛНР: дом поврежден при обстреле Рубежного из американской РСЗО HIMARS