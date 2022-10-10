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В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом

В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом - РИА Новости, 10.10.2022

В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом

Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 1.30 мск зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

рубежное

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, донбасс