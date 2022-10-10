Рейтинг@Mail.ru
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/donbass-1822791214.html
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом - РИА Новости, 10.10.2022
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом
Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_c09f82e77e172d5d97c21d2447206e56.jpg
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 1.30 мск зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS."В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
рубежное
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817679861_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_728615a831338a25c6c7195110db710d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рубежное, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Донбасс
13:49 10.10.2022
 
В Рубежном при обстреле из американской РСЗО HIMARS повредило жилой дом

Представительство ЛНР: дом поврежден при обстреле Рубежного из американской РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. Жилой дом в Рубежном поврежден в результате ночного обстрела города украинскими войсками с применением американской РСЗО HIMARS, сообщило в понедельник представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что в 1.30 мск зафиксирован обстрел по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS.
"В результате обстрела населенного пункта Рубежное с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS), поврежден жилой дом", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала