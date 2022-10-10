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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за три минуты выпустили по Донецку 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:28
2022-10-10T13:28
2022-10-10T13:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили по Донецку 10 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.55 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.58 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за три минуты выпустили по Донецку десять снарядов