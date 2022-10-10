https://ria.ru/20221010/donbass-1822725221.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 14 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:55

2022-10-10T10:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

горловка

макеевка

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 14 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.05 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра, в 10.18 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк (днр)

горловка

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), горловка, макеевка