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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 14 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:55
2022-10-10T10:55
2022-10-10T10:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
горловка
макеевка
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 14 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.55 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.05 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки восемь снарядов калибром 152 миллиметра, в 10.18 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), горловка, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Горловка, Макеевка
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 14 снарядов