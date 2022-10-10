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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/donbass-1822704036.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T09:26
2022-10-10T09:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 8.42 по Киевскому району Донецка - два снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
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происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:26 10.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 8.42 по Киевскому району Донецка - два снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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