Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.50 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 8.30 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 8.42 по Киевскому району Донецка - два снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.