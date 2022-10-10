https://ria.ru/20221010/dollar-1822726232.html

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля - РИА Новости, 10.10.2022

Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:59

2022-10-10T10:59

2022-10-10T11:09

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля.Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.

https://ria.ru/20221010/aktsii-1822711566.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская биржа, экономика