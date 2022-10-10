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Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля - РИА Новости, 10.10.2022
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Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля - РИА Новости, 10.10.2022
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:59
2022-10-10T11:09
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля.Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.
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московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика
10:59 10.10.2022 (обновлено: 11:09 10.10.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля.
Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:08
Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет 5,6 процента
 
Московская биржаЭкономика
 
 
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