https://ria.ru/20221010/dollar-1822726232.html
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля - РИА Новости, 10.10.2022
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:59
2022-10-10T10:59
2022-10-10T11:09
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Рубль утром в понедельник усиливает падение: курс доллара уже превышал 63 рубля – максимум с 7 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.58 мск рос на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, юаня - на 16 копеек, до 8,66 рубля, евро - на 97 копеек, до 60,87 рубля.Минутами ранее доллар обновил максимум с 7 июля, поднявшись до 63,095 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика
Московская биржа, Экономика
10:59 10.10.2022 (обновлено: 11:09 10.10.2022)
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 63 рублей впервые с 7 июля