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В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.10.2022
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https://ria.ru/20221010/doetsk-1822877122.html
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.10.2022
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск
Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:52
2022-10-10T16:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными форсмированиями Украины) городов республики: город Донецк: Киевский район: - улица Политбойцов, 7 - МБДОУ "Ясли-сад №204 города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В понедельник представительство неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:52 10.10.2022
 
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск

Представительство ДНР сообщило о повреждении ясли-сада в Донецке при украинском обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными форсмированиями Украины) городов республики: город Донецк: Киевский район: - улица Политбойцов, 7 - МБДОУ "Ясли-сад №204 города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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В понедельник представительство неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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