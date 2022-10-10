https://ria.ru/20221010/doetsk-1822877122.html
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.10.2022
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск
Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:52
2022-10-10T16:52
2022-10-10T16:52
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными форсмированиями Украины) городов республики: город Донецк: Киевский район: - улица Политбойцов, 7 - МБДОУ "Ясли-сад №204 города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В понедельник представительство неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск
Представительство ДНР сообщило о повреждении ясли-сада в Донецке при украинском обстреле