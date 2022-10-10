https://ria.ru/20221010/doetsk-1822877122.html

В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск

В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск - РИА Новости, 10.10.2022

В Донецке ясли-сад повредило обстрелом со стороны украинских войск

Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:52

2022-10-10T16:52

2022-10-10T16:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Ясли-сад в Киевском районе Донецка поврежден из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными форсмированиями Украины) городов республики: город Донецк: Киевский район: - улица Политбойцов, 7 - МБДОУ "Ясли-сад №204 города Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В понедельник представительство неоднократно сообщало об обстрелах ряда районов Донецка, в том числе Киевского.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс