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Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон - РИА Новости, 10.10.2022
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Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон
Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон - РИА Новости, 10.10.2022
Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон
Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приходят с просьбой записаться в добровольческий батальон для защиты от украинских провокаций, сообщил... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:30
2022-10-10T17:30
запорожская область
энергодар
энергоатом
запорожская аэс
безопасность
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приходят с просьбой записаться в добровольческий батальон для защиты от украинских провокаций, сообщил глава администрации города Энергодара Александр Волга.По его словам, все, кто проживает сейчас на территории Запорожской области, это "люди, которые исключительно поддерживают Российскую Федерацию"."Все говорят лишь об одном: если произойдет какая-либо провокация, мы готовы вместе с вами встать плечом к плечу и защищать наш город и наши территории. Для этого сейчас создан у нас добровольческий батальон на территории Запорожской области. Даже сотрудники атомной станции, которые на данный момент в принципе работают еще под эгидой украинской компании НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" - ред.), приходят ко мне и говорят, а где записаться", - сказал Волга в эфире "Первого канала", отметив, что уровень патриотизма очень высок.
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запорожская область, энергодар, энергоатом, запорожская аэс, безопасность
Запорожская область, Энергодар, Энергоатом, Запорожская АЭС, Безопасность
17:30 10.10.2022
 
Сотрудники ЗАЭС заявили о намерении записаться в добровольческий батальон

Глава Энергодара: сотрудники ЗАЭС просят зачислить их в добровольческий батальон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) приходят с просьбой записаться в добровольческий батальон для защиты от украинских провокаций, сообщил глава администрации города Энергодара Александр Волга.
По его словам, все, кто проживает сейчас на территории Запорожской области, это "люди, которые исключительно поддерживают Российскую Федерацию".
"Все говорят лишь об одном: если произойдет какая-либо провокация, мы готовы вместе с вами встать плечом к плечу и защищать наш город и наши территории. Для этого сейчас создан у нас добровольческий батальон на территории Запорожской области. Даже сотрудники атомной станции, которые на данный момент в принципе работают еще под эгидой украинской компании НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" - ред.), приходят ко мне и говорят, а где записаться", - сказал Волга в эфире "Первого канала", отметив, что уровень патриотизма очень высок.
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