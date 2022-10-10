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ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/dnr-1822961586.html
ВСУ обстреляли Макеевку
ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:34
2022-10-10T21:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
макеевка
донецкая народная республика
украина
нато
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.29 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.49 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четрые снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html
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в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
21:34 10.10.2022
 
ВСУ обстреляли Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.29 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.49 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четрые снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 19:29Специальная военная операция на Украине
В 15 областях Украины частично нарушено электроснабжение
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТО
 
 
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