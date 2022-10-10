https://ria.ru/20221010/dnr-1822961586.html

ВСУ обстреляли Макеевку

ВСУ обстреляли Макеевку - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ обстреляли Макеевку

Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:34

2022-10-10T21:34

2022-10-10T21:34

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

макеевка

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.29 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.49 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четрые снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221010/elektrosnabzhenie-1822938595.html

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донецкая народная республика

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, макеевка, донецкая народная республика, украина, нато