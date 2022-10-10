Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса три раза обстреляли Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полчаса три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.27 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 18.30 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.