https://ria.ru/20221010/dnr-1822932740.html

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 10.10.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в понедельник за полчаса три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:03

2022-10-10T19:03

2022-10-10T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска в понедельник за полчаса три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.12 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский, Куйбышевский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.27 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 18.30 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато