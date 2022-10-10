https://ria.ru/20221010/dnr-1822898826.html

Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях

Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 10.10.2022

Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях

Российские войска наступают на Угледарском и Марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:36

2022-10-10T17:36

2022-10-10T18:35

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА,10 окт — РИА Новости. Российские войска наступают на Угледарском и Марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале."Что касается Угледарского направления, очень серьезно работает оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <…> Также на Угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо Марьинского направления — мы видим определенное продвижение", — сказал он.По его словам, подразделения "Вагнера" продолжают освобождать Артемовск."Также это касается Отрадовки, Веселой Долины, где идет зачистка. Также это касается населенного пункта Зайцево", — отметил он.Пушилин добавил, что на Авдеевском направлении "есть определенные успехи, двигаемся в направлении Первомайского". Там работает 11-й полк, а также подразделение "Сомали".Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум 11 важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.Как заявил Владимир Путин, Москва и впредь будет жестко отвечать на теракты, организованные киевскими властями.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://realty.ria.ru/20221010/mosty-1822790701.html

https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность