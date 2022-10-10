17:36 10.10.2022 (обновлено: 18:35 10.10.2022)
Пушилин заявил о продвижении войск на Угледарском и Марьинском направлениях
Пушилин заявил о продвижении сил ДНР на Угледарском и Марьинском направлениях
© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии России под Донецком
Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии России под Донецком. Архивное фото
МОСКВА,10 окт — РИА Новости. Российские войска наступают на Угледарском и Марьинском направлениях, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.
"Что касается Угледарского направления, очень серьезно работает оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад", ребята действительно продвигаются в непростых условиях. <…> Также на Угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Касаемо Марьинского направления — мы видим определенное продвижение", — сказал он.
По его словам, подразделения "Вагнера" продолжают освобождать Артемовск.
"Также это касается Отрадовки, Веселой Долины, где идет зачистка. Также это касается населенного пункта Зайцево", — отметил он.
Пушилин добавил, что на Авдеевском направлении "есть определенные успехи, двигаемся в направлении Первомайского". Там работает 11-й полк, а также подразделение "Сомали".
Пушилин добавил, что на Авдеевском направлении "есть определенные успехи, двигаемся в направлении Первомайского". Там работает 11-й полк, а также подразделение "Сомали".
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