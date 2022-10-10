Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/dnr-1822889400.html
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке
Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:16
2022-10-10T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
макеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Донецк, Калининский район…прямое попадание на территорию трансформаторной подстанции, обесточены 2 трансформатора ПС "Мушкетово-Заперевальная" № 2 35 кВ., зафиксировано возгорание", - сообщило представительство.По сообщению министерства угля и энергетики, без напряжения остались 16 трансформаторных станций, 1377 бытовых абонентов.В соседнем городе Макеевка зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты "Щегловская-Глубокая", а также в частный жилой дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9b4b5f77ac4258e4e91412b275597a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), СЦКК
17:16 10.10.2022 (обновлено: 17:32 10.10.2022)
 
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли подстанцию в Донецке, обесточены два трансформатора

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкТрансформаторная площадка ТЭЦ
Трансформаторная площадка ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Трансформаторная площадка ТЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Донецк, Калининский район…прямое попадание на территорию трансформаторной подстанции, обесточены 2 трансформатора ПС "Мушкетово-Заперевальная" № 2 35 кВ., зафиксировано возгорание", - сообщило представительство.
По сообщению министерства угля и энергетики, без напряжения остались 16 трансформаторных станций, 1377 бытовых абонентов.
В соседнем городе Макеевка зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты "Щегловская-Глубокая", а также в частный жилой дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала