https://ria.ru/20221010/dnr-1822889400.html

ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке

ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке

Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:16

2022-10-10T17:16

2022-10-10T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Донецк, Калининский район…прямое попадание на территорию трансформаторной подстанции, обесточены 2 трансформатора ПС "Мушкетово-Заперевальная" № 2 35 кВ., зафиксировано возгорание", - сообщило представительство.По сообщению министерства угля и энергетики, без напряжения остались 16 трансформаторных станций, 1377 бытовых абонентов.В соседнем городе Макеевка зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты "Щегловская-Глубокая", а также в частный жилой дом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецкая народная республика

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк