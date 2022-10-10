https://ria.ru/20221010/dnr-1822889400.html
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке
Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:16
2022-10-10T17:16
2022-10-10T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
макеевка
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке, также снаряд попал на территорию шахты в Макеевке, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 октября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Донецк, Калининский район…прямое попадание на территорию трансформаторной подстанции, обесточены 2 трансформатора ПС "Мушкетово-Заперевальная" № 2 35 кВ., зафиксировано возгорание", - сообщило представительство.По сообщению министерства угля и энергетики, без напряжения остались 16 трансформаторных станций, 1377 бытовых абонентов.В соседнем городе Макеевка зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты "Щегловская-Глубокая", а также в частный жилой дом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, макеевка, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), СЦКК
17:16 10.10.2022 (обновлено: 17:32 10.10.2022)
ВСУ обстреляли трансформаторную подстанцию в Донецке
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли подстанцию в Донецке, обесточены два трансформатора