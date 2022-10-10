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ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Новобахмутовку
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Новобахмутовку - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии и минометов Донецк, Макеевку и Новобахмутовку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:09
2022-10-10T17:09
2022-10-10T17:09
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии и минометов Донецк, Макеевку и Новобахмутовку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.04 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 16.23 мск украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть мин калибром 120 миллиметров, а в 16.31 мск по Кировскому раойну Донецка - семь снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822885055.html
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донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Новобахмутовку