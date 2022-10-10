https://ria.ru/20221010/dnr-1822713661.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:17

2022-10-10T10:17

2022-10-10T10:18

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.41 украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 9.47 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html

https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822711859.html

ясиноватая

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато