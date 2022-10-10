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ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/dnr-1822713661.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 10.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:17
2022-10-10T10:18
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.41 украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 9.47 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html
https://ria.ru/20221010/vzryvy-1822711859.html
ясиноватая
донецк (днр)
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ясиноватая, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
10:17 10.10.2022 (обновлено: 10:18 10.10.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.35 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Белгород - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:15Специальная военная операция на Украине
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Представительство добавило, что в 9.41 украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 9.47 выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Ситуация на месте взрывов в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10:09
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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