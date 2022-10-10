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В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:16
2022-10-10T08:16
2022-10-10T08:23
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:16 10.10.2022 (обновлено: 08:23 10.10.2022)
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб ДНР: за сутки в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей