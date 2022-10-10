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В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T08:16
2022-10-10T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:16 10.10.2022 (обновлено: 08:23 10.10.2022)
 
В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

Штаб ДНР: за сутки в результате обстрелов ВСУ пострадали пять мирных жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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8 октября, 16:41Специальная военная операция на Украине
При обстреле поселка Верхнеторецкое в ДНР ранена женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаTelegram (приложение)
 
 
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