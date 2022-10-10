https://ria.ru/20221010/dnr-1822693482.html

В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.10.2022

В ДНР пять жителей пострадали за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T08:16

2022-10-10T08:16

2022-10-10T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822494671_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_4e5a4934db07431a8b671ef54d324a64.jpg

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За сутки на территории ДНР ранены пять мирных жителей. За минувшие сутки, с 08.00 9 октября до 08.00 10 октября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики ранения получили пять человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20221008/ranenaya-1822488878.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)