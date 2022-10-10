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Украинский чиновник рассказал пранкерам о контроле США за диверсиями Киева - РИА Новости, 10.10.2022
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Украинский чиновник рассказал пранкерам о контроле США за диверсиями Киева
Украинский чиновник рассказал пранкерам о контроле США за диверсиями Киева - РИА Новости, 10.10.2022
Украинский чиновник рассказал пранкерам о контроле США за диверсиями Киева
Экс-глава комитета Верховной рады Украины по обороне и национальной безопасности, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:07
2022-10-10T18:24
в мире
украина
сша
киев
верховная рада украины
центральное разведывательное управление (цру)
турецкий поток
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-глава комитета Верховной рады Украины по обороне и национальной безопасности, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами рассказал, что Киев заранее информирует Вашингтон о готовящихся диверсиях и операциях.Видео блогеры опубликовали в Telegram."Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. И те операции сейчас, например, которые веду я, у меня есть возможность самому вести операцию. &lt;...&gt; Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", — рассказал Пашинский Вовану и Лексусу, которые выдавали себя за чиновника администрации США.В разговоре украинский чиновник заявил, что руководит некоторыми действиями украинских войск, в том числе он планировал операцию на острове Змеином.Кроме того, в беседе он подчеркнул, что, как только представители США скажут ему, что одобряют дальнейшие диверсии и подрывы Крымского моста, то ситуация "может двигаться". Пашинский отдельно подчеркнул, что ему будет достаточно "устного сообщения"."Мы не хотим брать на себя такую ответственность, а господин Зеленский — не знаю, я не хочу даже знать эту ситуацию", — резюмировал Пашинский.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он добавил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток".Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221010/minoborony-1822787948.html
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
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в мире, украина, сша, киев, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру), турецкий поток, владимир путин, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Украина, США, Киев, Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Турецкий поток, Владимир Путин, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус)
16:07 10.10.2022 (обновлено: 18:24 10.10.2022)
 
Украинский чиновник рассказал пранкерам о контроле США за диверсиями Киева

Украинский чиновник рассказал пранкерам, что Киев уведомляет США о готовящихся диверсиях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПоврежденный участок Крымского моста
Поврежденный участок Крымского моста - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Поврежденный участок Крымского моста
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Экс-глава комитета Верховной рады Украины по обороне и национальной безопасности, глава Ассоциации оборонных предприятий Украины Сергей Пашинский в разговоре с пранкерами рассказал, что Киев заранее информирует Вашингтон о готовящихся диверсиях и операциях.
Видео блогеры опубликовали в Telegram.
"Моя позиция следующая: мы должны и обязаны наших американских партнеров ставить в известность. И те операции сейчас, например, которые веду я, у меня есть возможность самому вести операцию. <...> Потому что я прекрасно понимаю, что США тоже несут ответственность и имеют право вето на все наши операции", — рассказал Пашинский Вовану и Лексусу, которые выдавали себя за чиновника администрации США.
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В разговоре украинский чиновник заявил, что руководит некоторыми действиями украинских войск, в том числе он планировал операцию на острове Змеином.
Кроме того, в беседе он подчеркнул, что, как только представители США скажут ему, что одобряют дальнейшие диверсии и подрывы Крымского моста, то ситуация "может двигаться". Пашинский отдельно подчеркнул, что ему будет достаточно "устного сообщения".
"Мы не хотим брать на себя такую ответственность, а господин Зеленский — не знаю, я не хочу даже знать эту ситуацию", — резюмировал Пашинский.
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Он добавил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России.
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ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток".
Утром стало известно о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреУкраинаСШАКиевВерховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Турецкий потокВладимир ПутинВладимир Краснов (пранкер Вован)Алексей Столяров (Лексус)
 
 
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