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В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант - РИА Новости, 10.10.2022
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В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант - РИА Новости, 10.10.2022
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант
Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:18
2022-10-10T16:18
белгородская область
ровеньский район
белгород
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.⠀Он подчеркнул, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого, поэтому делается все, чтобы дети находились в безопасных условиях.Ранее на дистанционный формат обучения были переведены школы в Шебекинском и Валуйском и Грайворонском округах, в Белгородском районе - в 15-километровой приграничной зоне.
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белгородская область, ровеньский район, белгород, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Ровеньский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Общество
16:18 10.10.2022
 
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант

В Белгородской области часть школ, колледжей и вузов переведут на дистанционный формат

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУчитель ведет дистанционный онлайн урок
Учитель ведет дистанционный онлайн урок - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Учитель ведет дистанционный онлайн урок. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
⠀Он подчеркнул, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого, поэтому делается все, чтобы дети находились в безопасных условиях.
Ранее на дистанционный формат обучения были переведены школы в Шебекинском и Валуйском и Грайворонском округах, в Белгородском районе - в 15-километровой приграничной зоне.
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Белгородская областьРовеньский районБелгородВячеслав ГладковОбщество
 
 
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