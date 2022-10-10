https://ria.ru/20221010/distant-1822853372.html
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант - РИА Новости, 10.10.2022
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант
Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:18
2022-10-10T16:18
2022-10-10T16:18
белгородская область
ровеньский район
белгород
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.⠀Он подчеркнул, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого, поэтому делается все, чтобы дети находились в безопасных условиях.Ранее на дистанционный формат обучения были переведены школы в Шебекинском и Валуйском и Грайворонском округах, в Белгородском районе - в 15-километровой приграничной зоне.
https://ria.ru/20221003/pomosch-1821192795.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, ровеньский район, белгород, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Ровеньский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Общество
В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант
В Белгородской области часть школ, колледжей и вузов переведут на дистанционный формат
БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости.
Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
⠀Он подчеркнул, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого, поэтому делается все, чтобы дети находились в безопасных условиях.
Ранее на дистанционный формат обучения были переведены школы в Шебекинском и Валуйском и Грайворонском округах, в Белгородском районе - в 15-километровой приграничной зоне.