https://ria.ru/20221010/distant-1822853372.html

В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант

В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант - РИА Новости, 10.10.2022

В Белгородской области часть учебных заведений переведут на дистант

Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:18

2022-10-10T16:18

2022-10-10T16:18

белгородская область

ровеньский район

белгород

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 10 окт - РИА Новости. Все школы, колледжи и вузы в 11 муниципалитетах области переходят на дистанционный формат обучения на две недели, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Принял решение перевести на две недели все школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода на дистанционный формат обучения. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.⠀Он подчеркнул, что безопасность детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого, поэтому делается все, чтобы дети находились в безопасных условиях.Ранее на дистанционный формат обучения были переведены школы в Шебекинском и Валуйском и Грайворонском округах, в Белгородском районе - в 15-километровой приграничной зоне.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821192795.html

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ровеньский район

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Екатерина Зайцева

белгородская область, ровеньский район, белгород, вячеслав гладков, общество