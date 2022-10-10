https://ria.ru/20221010/dhl-1822908041.html

DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России

DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России - РИА Новости, 10.10.2022

DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:56

2022-10-10T17:56

2022-10-10T18:05

россия

dhl

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет отношения к компании, рассказал РИА Новости представитель DHL.Ранее в понедельник в СМИ появились изображения, что на Тверской, где располагалось бывшее подразделении DHL, были замечены плакаты о возвращении с 11 октября экспресс-доставки по России."Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет более отношение к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу", - рассказали агентству.В конце июля DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу.

https://ria.ru/20220329/oruzhie-1780773470.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, dhl, экономика, санкции в отношении россии