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DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России - РИА Новости, 10.10.2022
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DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России
DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России - РИА Новости, 10.10.2022
DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России
Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:56
2022-10-10T18:05
россия
dhl
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет отношения к компании, рассказал РИА Новости представитель DHL.Ранее в понедельник в СМИ появились изображения, что на Тверской, где располагалось бывшее подразделении DHL, были замечены плакаты о возвращении с 11 октября экспресс-доставки по России."Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет более отношение к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу", - рассказали агентству.В конце июля DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу.
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россия, dhl, экономика, санкции в отношении россии
Россия, DHL, Экономика, Санкции в отношении России
17:56 10.10.2022 (обновлено: 18:05 10.10.2022)
 
DHL опровергла сообщения о возобновлении экспресс-доставки по России

DHL заявила, что не планирует возобновлять экспресс-доставку по России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЛоготип службы доставки грузов и почты DHL на одном из офисов компании в Москве
Логотип службы доставки грузов и почты DHL на одном из офисов компании в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип службы доставки грузов и почты DHL на одном из офисов компании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет отношения к компании, рассказал РИА Новости представитель DHL.
Ранее в понедельник в СМИ появились изображения, что на Тверской, где располагалось бывшее подразделении DHL, были замечены плакаты о возвращении с 11 октября экспресс-доставки по России.
"Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет более отношение к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу", - рассказали агентству.
В конце июля DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу.
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