https://ria.ru/20221010/deltaplan-1822963409.html
В Оренбургской области упал дельтаплан
В Оренбургской области упал дельтаплан - РИА Новости, 10.10.2022
В Оренбургской области упал дельтаплан
Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:51
2022-10-10T21:51
2022-10-10T21:51
происшествия
оренбургская область
ташлинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
УФА, 10 окт - РИА Новости. Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте.По предварительным данным, вечером в Ташлинском районе из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. "Мужчина, по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - сообщили следователи на транспорте.
https://ria.ru/20220819/stolknovenie-1810890323.html
оренбургская область
ташлинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, ташлинский район
Происшествия, Оренбургская область, Ташлинский район
В Оренбургской области упал дельтаплан
Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот погиб