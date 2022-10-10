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В Оренбургской области упал дельтаплан - РИА Новости, 10.10.2022
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В Оренбургской области упал дельтаплан
В Оренбургской области упал дельтаплан - РИА Новости, 10.10.2022
В Оренбургской области упал дельтаплан
Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T21:51
2022-10-10T21:51
происшествия
оренбургская область
ташлинский район
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте.По предварительным данным, вечером в Ташлинском районе из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. "Мужчина, по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - сообщили следователи на транспорте.
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происшествия, оренбургская область, ташлинский район
Происшествия, Оренбургская область, Ташлинский район
21:51 10.10.2022
 
В Оренбургской области упал дельтаплан

Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот погиб

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 10 окт - РИА Новости. Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте.
"Следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с дельтапланом в Оренбургской области", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, вечером в Ташлинском районе из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. "Мужчина, по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - сообщили следователи на транспорте.
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ПроисшествияОренбургская областьТашлинский район
 
 
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