https://ria.ru/20221010/deltaplan-1822963409.html

В Оренбургской области упал дельтаплан

В Оренбургской области упал дельтаплан - РИА Новости, 10.10.2022

В Оренбургской области упал дельтаплан

Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T21:51

2022-10-10T21:51

2022-10-10T21:51

происшествия

оренбургская область

ташлинский район

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УФА, 10 окт - РИА Новости. Дельтаплан, опыляющий поля в Оренбургской области, потерпел крушение, пилот скончался по дороге в больницу, сообщает центральное межрегиональное СУСК на транспорте.По предварительным данным, вечером в Ташлинском районе из-за контакта с деревьями упал частный дельтаплан под управлением пилота 1962 года рождения. "Мужчина, по договору с использованием дельтаплана опылял поля. В результате инцидента пилот получил серьезные повреждения и по пути в больницу скончался", - сообщили следователи на транспорте.

https://ria.ru/20220819/stolknovenie-1810890323.html

оренбургская область

ташлинский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, оренбургская область, ташлинский район