15:28 10.10.2022 (обновлено: 16:31 10.10.2022)
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после пыток и убийств мирных жителей Купянска
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска... Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соцсетях бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие.
"Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - подчеркивается в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.