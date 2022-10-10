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Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска - РИА Новости, 10.10.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T15:28

2022-10-10T15:28

2022-10-10T16:31

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска... Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соцсетях бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие."Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - подчеркивается в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, харьковская область, вооруженные силы украины