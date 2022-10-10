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Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска - РИА Новости, 10.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/delo-1822828278.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска - РИА Новости, 10.10.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T15:28
2022-10-10T16:31
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска... Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соцсетях бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие."Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - подчеркивается в сообщении.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
15:28 10.10.2022 (обновлено: 16:31 10.10.2022)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийств мирных жителей Купянска

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после пыток и убийств мирных жителей Купянска

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по "видео из Купянска" с убийствами мирных жителей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска... Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соцсетях бывший командир нацбатальона "Азов"* (организация запрещена в РФ) Максим Жорин опубликовал кадры с телами убитых мирных жителей со связанными руками в городе Купянске Харьковской области, утверждая, что к их убийству причастны российские военнослужащие.
"Однако аудитория обращает внимание на обстановку в кадре. Она свидетельствует о том, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем ВСУ. Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима", - подчеркивается в сообщении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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