https://ria.ru/20221010/dankov-1822725400.html
В Данкове Липецкой области построят первый многоэтажный дом
В Данкове Липецкой области построят первый многоэтажный дом - РИА Новости, 10.10.2022
В Данкове Липецкой области построят первый многоэтажный дом
В Данкове - райцентре Данковского района Липецкой области – в следующем году построят первый многоэтажный дом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:56
2022-10-10T10:56
2022-10-10T10:56
липецкая область
игорь артамонов
жилье
общество
данков
данковский район
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ЛИПЕЦК, 10 окт – РИА Новости. В Данкове - райцентре Данковского района Липецкой области – в следующем году построят первый многоэтажный дом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, зданий выше пяти этажей в районном центре Данковского района еще не было. Новый дом будет трехподъездный, в шесть жилых этажей и один цокольный площадью 1800 квадратных метров, где смогут расположиться магазины или службы быта. Поскольку этажей в доме более пяти, по нормативам в здании установят лифты.Также Артамонов уточнил, что согласно проекту в доме будет 142 квартиры различной планировки. Предполагается, что 23 квартиры будут предоставлены переселенцам из ветхого и аварийного жилья, порядка тридцати квартир - детям-сиротам, остальные будут выставлены на продажу. Все квартиры будут сдаваться с отделкой."Инвесторы сейчас с интересом обращают внимание на районы, как на площадки для строительства жилья. Рынок жилой недвижимости насыщается. Жить в комфортных условиях сейчас можно и в небольших городах, таких как Данков. Город расположен на живописном берегу Дона, благоустроен, есть работа и примеры поддержки бизнеса", - отметил Артамонов.Губернатор добавил, что завершить строительство подрядчик обещает в апреле 2023 года.
https://ria.ru/20221006/otoplenie-1821934188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, жилье, общество, данков, данковский район
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье, Общество, Данков, Данковский район
ЛИПЕЦК, 10 окт – РИА Новости. В Данкове - райцентре Данковского района Липецкой области – в следующем году построят первый многоэтажный дом, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, зданий выше пяти этажей в районном центре Данковского района еще не было. Новый дом будет трехподъездный, в шесть жилых этажей и один цокольный площадью 1800 квадратных метров, где смогут расположиться магазины или службы быта. Поскольку этажей в доме более пяти, по нормативам в здании установят лифты.
Также Артамонов уточнил, что согласно проекту в доме будет 142 квартиры различной планировки. Предполагается, что 23 квартиры будут предоставлены переселенцам из ветхого и аварийного жилья, порядка тридцати квартир - детям-сиротам, остальные будут выставлены на продажу. Все квартиры будут сдаваться с отделкой.
"Инвесторы сейчас с интересом обращают внимание на районы, как на площадки для строительства жилья. Рынок жилой недвижимости насыщается. Жить в комфортных условиях сейчас можно и в небольших городах, таких как Данков. Город расположен на живописном берегу Дона
, благоустроен, есть работа и примеры поддержки бизнеса", - отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что завершить строительство подрядчик обещает в апреле 2023 года.