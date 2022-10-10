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В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении - РИА Новости, 10.10.2022
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В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении
В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении - РИА Новости, 10.10.2022
В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении
Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о возможных сбоях в электрообеспечении в регионе из-за ракетных ударов. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:31
2022-10-10T10:31
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украина
черкасская область
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о возможных сбоях в электрообеспечении в регионе из-за ракетных ударов."Возможны кратковременные сбои в энергообеспечении. Оставайтесь в укрытиях. Украина под ракетным обстрелом", - сообщил Табурец в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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в мире, украина, черкасская область
В мире, Украина, Черкасская область
10:31 10.10.2022
 
В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении

Глава Черкасской области Табурец сообщил о возможных сбоях в электроснабжении из-за ударов

CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке веснойСквер Богдана Хмельницкого в Черкассах
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Lyudmyla Larioshyna / В парке весной
Сквер Богдана Хмельницкого в Черкассах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о возможных сбоях в электрообеспечении в регионе из-за ракетных ударов.
"Возможны кратковременные сбои в энергообеспечении. Оставайтесь в укрытиях. Украина под ракетным обстрелом", - сообщил Табурец в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
 
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