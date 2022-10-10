https://ria.ru/20221010/cherkassy-1822717526.html

В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении

В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении - РИА Новости, 10.10.2022

В Черкасской области сообщили о сбоях в электроснабжении

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о возможных сбоях в электрообеспечении в регионе из-за ракетных ударов. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:31

2022-10-10T10:31

2022-10-10T10:31

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил о возможных сбоях в электрообеспечении в регионе из-за ракетных ударов."Возможны кратковременные сбои в энергообеспечении. Оставайтесь в укрытиях. Украина под ракетным обстрелом", - сообщил Табурец в своем Telegram-канале.Ранее Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. Украинские СМИ, власти и очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях, Харькове, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске. В Киеве остановили движение поездов по красной ветке метро, все подземные станции будут работать как укрытия, сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, черкасская область