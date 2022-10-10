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Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост - РИА Новости, 10.10.2022
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Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост
Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост - РИА Новости, 10.10.2022
Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост
Российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях,... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:55
2022-10-10T18:12
россия
украина
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ozon
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, продукция компании недоступна в сети "Золотое яблоко" как для заказа онлайн, так и в самих магазинах. В магазинах "Рив Гош" также сообщили, что удалили продукцию бренда с сайта, а вчера днем сняли с полок в магазинах.Товары Lamel больше нельзя купить и в сети "Л'Этуаль". Кроме того, в России стал недоступен официальный сайт бренда.Однако продукцию фирмы все еще можно заказать на отечественных маркетплейсах. РИА Новости направило запрос в Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries.В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка".Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Взрыв не повредил арку над судоходной частью путепровода, указали в НАК. По предварительным данным СК, взрыв, при котором погибли три человека, организовали украинские спецслужбы.
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россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, ozon, яндекс.маркет
Россия, Украина, Национальный антитеррористический комитет РФ, Ozon, Яндекс.Маркет
16:55 10.10.2022 (обновлено: 18:12 10.10.2022)
 
Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост

Российские магазины вывели из ассортимента бренд Lamel после слов о ЧП на Крымском мосту

CC0 / Ichigo121212 / Косметика
Косметика - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC0 / Ichigo121212 /
Косметика. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях, сообщил корреспондент РИА Новости.
Так, продукция компании недоступна в сети "Золотое яблоко" как для заказа онлайн, так и в самих магазинах.

"Да, все верно. Товары Lamel и на сайте, и в магазинах "Золотое яблоко" больше не продаются", — подтвердили агентству в пресс-службе ретейлера.

В магазинах "Рив Гош" также сообщили, что удалили продукцию бренда с сайта, а вчера днем сняли с полок в магазинах.
Товары Lamel больше нельзя купить и в сети "Л'Этуаль". Кроме того, в России стал недоступен официальный сайт бренда.
Однако продукцию фирмы все еще можно заказать на отечественных маркетплейсах. РИА Новости направило запрос в Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries.
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В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка".
Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Взрыв не повредил арку над судоходной частью путепровода, указали в НАК. По предварительным данным СК, взрыв, при котором погибли три человека, организовали украинские спецслужбы.
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РоссияУкраинаНациональный антитеррористический комитет РФOzonЯндекс.Маркет
 
 
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