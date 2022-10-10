https://ria.ru/20221010/brend-1822877981.html

Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост

Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост - РИА Новости, 10.10.2022

Российские сети отказались от бренда, поддержавшего атаку на Крымский мост

Российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях,... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:55

2022-10-10T16:55

2022-10-10T18:12

россия

украина

национальный антитеррористический комитет рф

ozon

яндекс.маркет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569709538_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_63b9c8d3493aee7083a1e856cee044ec.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российские магазины косметики вывели из своего ассортимента товары бренда Lamel после заявления компании о ситуации на Крымском мосту в социальных сетях, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, продукция компании недоступна в сети "Золотое яблоко" как для заказа онлайн, так и в самих магазинах. В магазинах "Рив Гош" также сообщили, что удалили продукцию бренда с сайта, а вчера днем сняли с полок в магазинах.Товары Lamel больше нельзя купить и в сети "Л'Этуаль". Кроме того, в России стал недоступен официальный сайт бренда.Однако продукцию фирмы все еще можно заказать на отечественных маркетплейсах. РИА Новости направило запрос в Ozon, "Яндекс Маркет" и Wildberries.В воскресенье британский бренд декоративной косметики Lamel, основанный украинкой Натальей Яроменко, опубликовал серию сторис в своем аккаунте в одной из соцсетей с подборкой "огненных" макияжей и назвал день ЧП на Крымском мосту (8 октября) праздничным "днем хлопка".Национальный антитеррористический комитет (НАК) 8 октября проинформировал, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Взрыв не повредил арку над судоходной частью путепровода, указали в НАК. По предварительным данным СК, взрыв, при котором погибли три человека, организовали украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822835358.html

https://ria.ru/20221010/most-1822842486.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, национальный антитеррористический комитет рф, ozon, яндекс.маркет