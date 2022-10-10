https://ria.ru/20221010/botticelli-1822741392.html

Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины

Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины - РИА Новости, 10.10.2022

Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины

Флорентийская Галерея Уффици подала судебный иск против французского модного дома Jean Paul Gaultier из-за использования образа со знаменитой картины Сандро... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:25

2022-10-10T12:25

культура

новости культуры

сандро боттичелли (алессандро филипепи)

галерея уффици

музеи

италия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93270/16/932701616_0:0:956:539_1920x0_80_0_0_58701d47a822ca172dc832d17f89bfea.jpg

РИМ, 10 окт – РИА Новости. Флорентийская Галерея Уффици подала судебный иск против французского модного дома Jean Paul Gaultier из-за использования образа со знаменитой картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" в последней коллекции бренда, говорится в сообщении музея.Уффици указывает на появление изображения богини на различных предметах одежды и аксессуарах, которые марка активно продвигала в собственных соцсетях и разместила на сайте. Полотно Боттичелли стало принтом на жилете, брюках и платье. Институция приложила скриншот с официального портала Gaultier, где шарф с Венерой продается за 150 евро.Кодекс итальянского министерства культуры, отмечает знаменитый музей, запрещает использование в коммерческих целях объектов государственной собственности, а французский модный дом сделал это без каких-либо согласований и оплаты компенсации.Галерея еще в апреле обратилась к Jean Paul Gaultier с требованием отозвать новую коллекцию или заключить с флорентийским музеем коммерческое соглашение. Предупреждение итальянской стороны было проигнорировано.В отсутствие ответа Уффици обратилась в суд, требуя изъять незаконную продукцию и возместить убытки в пользу флорентийского музея.

https://ria.ru/20221008/nevermeer-1822483330.html

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сандро боттичелли (алессандро филипепи), галерея уффици, музеи, италия, франция