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Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины
Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины - РИА Новости, 10.10.2022
Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины
Флорентийская Галерея Уффици подала судебный иск против французского модного дома Jean Paul Gaultier из-за использования образа со знаменитой картины Сандро... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:25
2022-10-10T12:25
2022-10-10T12:25
культура
новости культуры
сандро боттичелли (алессандро филипепи)
галерея уффици
музеи
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франция
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РИМ, 10 окт – РИА Новости. Флорентийская Галерея Уффици подала судебный иск против французского модного дома Jean Paul Gaultier из-за использования образа со знаменитой картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" в последней коллекции бренда, говорится в сообщении музея.Уффици указывает на появление изображения богини на различных предметах одежды и аксессуарах, которые марка активно продвигала в собственных соцсетях и разместила на сайте. Полотно Боттичелли стало принтом на жилете, брюках и платье. Институция приложила скриншот с официального портала Gaultier, где шарф с Венерой продается за 150 евро.Кодекс итальянского министерства культуры, отмечает знаменитый музей, запрещает использование в коммерческих целях объектов государственной собственности, а французский модный дом сделал это без каких-либо согласований и оплаты компенсации.Галерея еще в апреле обратилась к Jean Paul Gaultier с требованием отозвать новую коллекцию или заключить с флорентийским музеем коммерческое соглашение. Предупреждение итальянской стороны было проигнорировано.В отсутствие ответа Уффици обратилась в суд, требуя изъять незаконную продукцию и возместить убытки в пользу флорентийского музея.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сандро боттичелли (алессандро филипепи), галерея уффици, музеи, италия, франция
Культура, Новости культуры, Сандро Боттичелли (Алессандро Филипепи), Галерея Уффици, Музеи, Италия, Франция
Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за картины
Галерея Уффици подает в суд на модный дом Jean Paul Gaultier из-за "Венеры" Боттичелли
РИМ, 10 окт – РИА Новости. Флорентийская Галерея Уффици подала судебный иск против французского модного дома Jean Paul Gaultier из-за использования образа со знаменитой картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры" в последней коллекции бренда, говорится в сообщении музея.
Уффици указывает на появление изображения богини на различных предметах одежды и аксессуарах, которые марка активно продвигала в собственных соцсетях и разместила на сайте. Полотно Боттичелли стало принтом на жилете, брюках и платье. Институция приложила скриншот с официального портала Gaultier, где шарф с Венерой продается за 150 евро.
Кодекс итальянского министерства культуры, отмечает знаменитый музей, запрещает использование в коммерческих целях объектов государственной собственности, а французский модный дом сделал это без каких-либо согласований и оплаты компенсации.
Галерея еще в апреле обратилась к Jean Paul Gaultier с требованием отозвать новую коллекцию или заключить с флорентийским музеем коммерческое соглашение. Предупреждение итальянской стороны было проигнорировано.
В отсутствие ответа Уффици обратилась в суд, требуя изъять незаконную продукцию и возместить убытки в пользу флорентийского музея.