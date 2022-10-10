https://ria.ru/20221010/bolgariya-1822756668.html

В Болгарии социалисты призвали расследовать взрыв на Крымском мосту

В Болгарии социалисты призвали расследовать взрыв на Крымском мосту - РИА Новости, 10.10.2022

В Болгарии социалисты призвали расследовать взрыв на Крымском мосту

Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию информации, согласно которой взорвавшийся на... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:27

2022-10-10T12:27

2022-10-10T12:29

в мире

александр бастрыкин

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национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Болгарская социалистическая партия (БСП) призвала президента страны Румена Радева к немедленному расследованию информации, согласно которой взорвавшийся на Крымском мосту грузовик следовал из Болгарии.О маршруте движения фуры, которое началось в болгарском Бургасе, ранее сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Срочно поручите болгарским спецслужбам расследовать дело о грузовике, выехавшем из Бургаса. В этой нарастающей конфронтации необходимо дать быстрый и четкий сигнал, чтобы не позволить Болгарии каким-либо образом быть вовлеченной в конфликт", - говорится в заявлении исполнительного бюро БСП, которое цитирует телеканал Nova.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221009/terakt-1822666739.html

болгария

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в мире, александр бастрыкин, болгария, бургас, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту, румен радев