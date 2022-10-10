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В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств - РИА Новости, 10.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822899207.html
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств - РИА Новости, 10.10.2022
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:37
2022-10-10T17:37
тверская область
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства."В настоящее время работы выполнены на 67 объектах – это 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершается реализация еще 23 проектов", - отметили в пресс-службе.Всего в этом году по нацпроекту заявлены 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство и 19 дворов."Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства", – цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
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игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
17:37 10.10.2022
 

В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В настоящее время работы выполнены на 67 объектах – это 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершается реализация еще 23 проектов", - отметили в пресс-службе.
Всего в этом году по нацпроекту заявлены 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство и 19 дворов.
"Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства", – цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую юго-западные районы с трассой М10 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 16:01Тверская область
В Тверской области отремонтировали дорогу, связывающую регион с трассой М10
 
Тверская областьИгорь РуденяОбщество
 
 
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