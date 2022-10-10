https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822899207.html
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств - РИА Новости, 10.10.2022
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств
В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:37
2022-10-10T17:37
2022-10-10T17:37
тверская область
игорь руденя
общество
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ТВЕРЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства."В настоящее время работы выполнены на 67 объектах – это 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершается реализация еще 23 проектов", - отметили в пресс-службе.Всего в этом году по нацпроекту заявлены 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство и 19 дворов."Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства", – цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.
https://ria.ru/20221005/doroga-1821736311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, общество
Тверская область, Игорь Руденя, Общество
ТВЕРЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В настоящее время работы выполнены на 67 объектах – это 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершается реализация еще 23 проектов", - отметили в пресс-службе.
Всего в этом году по нацпроекту заявлены 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство и 19 дворов.
"Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства", – цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю
.