https://ria.ru/20221010/blagoustroystvo-1822899207.html

В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств

В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств - РИА Новости, 10.10.2022

В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств

В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:37

2022-10-10T17:37

2022-10-10T17:37

тверская область

игорь руденя

общество

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ТВЕРЬ, 10 окт - РИА Новости. В Тверской области завершено благоустройство 67 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба регионального правительства."В настоящее время работы выполнены на 67 объектах – это 50 общественных пространств и 17 дворов. Завершается реализация еще 23 проектов", - отметили в пресс-службе.Всего в этом году по нацпроекту заявлены 90 проектов благоустройства в 38 муниципалитетах Верхневолжья. Это 71 общественное пространство и 19 дворов."Наша задача – реализовывать современные проекты. При этом важно сохранять исторические традиции, самобытность территорий. В регионе наработаны стандарты, задан определенный уровень проведения благоустройства", – цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Руденю.

https://ria.ru/20221005/doroga-1821736311.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, общество