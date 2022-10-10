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Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/bisaev-1822904958.html
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева - РИА Новости, 10.10.2022
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:47
2022-10-10T17:47
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не в плену".Глава региона опубликовал видео, на котором по видеосвязи разговаривает с Бисаевым. Кадыров показывает время на часах 16.44 и спрашивает у него, есть ли "проблемные вопросы", на что командир отвечает: "Никаких проблемных вопросов нет"."Что только ни делали с Анзором Бисаевым, &lt;...&gt; командиром ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли, и именно поэтому он так долго не выходит на связь. Конечно, все это неправда. Анзор "Борец" жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети",- написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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общество, рамзан кадыров, украина, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), в мире
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня), В мире
17:47 10.10.2022
 
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева

Глава Чечни Кадыров опроверг сообщения о пленении командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Бисаева

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не в плену".
Глава региона опубликовал видео, на котором по видеосвязи разговаривает с Бисаевым. Кадыров показывает время на часах 16.44 и спрашивает у него, есть ли "проблемные вопросы", на что командир отвечает: "Никаких проблемных вопросов нет".
"Что только ни делали с Анзором Бисаевым, <...> командиром ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли, и именно поэтому он так долго не выходит на связь. Конечно, все это неправда. Анзор "Борец" жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети",- написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРамзан КадыровУкраинаОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)В мире
 
 
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