https://ria.ru/20221010/bisaev-1822904958.html
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева - РИА Новости, 10.10.2022
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:47
2022-10-10T17:47
2022-10-10T17:47
специальная военная операция на украине
общество
рамзан кадыров
украина
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761296_0:101:1848:1141_1920x0_80_0_0_94964a991d5b9018dbe373274dad992a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не в плену".Глава региона опубликовал видео, на котором по видеосвязи разговаривает с Бисаевым. Кадыров показывает время на часах 16.44 и спрашивает у него, есть ли "проблемные вопросы", на что командир отвечает: "Никаких проблемных вопросов нет"."Что только ни делали с Анзором Бисаевым, <...> командиром ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли, и именно поэтому он так долго не выходит на связь. Конечно, все это неправда. Анзор "Борец" жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети",- написал Кадыров в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761296_97:0:1753:1242_1920x0_80_0_0_5956b1a78f12f95676ee762e635d8cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, украина, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), в мире
Специальная военная операция на Украине, Общество, Рамзан Кадыров, Украина, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Чеченская республика (Чечня), В мире
Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева
Глава Чечни Кадыров опроверг сообщения о пленении командира ОМОН "Ахмат-Грозный" Бисаева