https://ria.ru/20221010/bisaev-1822904958.html

Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева

Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева - РИА Новости, 10.10.2022

Кадыров опроверг сообщения о пленении чеченского командира Бисаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:47

2022-10-10T17:47

2022-10-10T17:47

специальная военная операция на украине

общество

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 10 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник опроверг слухи о пленении на Украине командира отряда ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева: он "жив и здоров и совсем не в плену".Глава региона опубликовал видео, на котором по видеосвязи разговаривает с Бисаевым. Кадыров показывает время на часах 16.44 и спрашивает у него, есть ли "проблемные вопросы", на что командир отвечает: "Никаких проблемных вопросов нет"."Что только ни делали с Анзором Бисаевым, <...> командиром ОМОН "Ахмат-Грозный" управления Росгвардии по Чеченской Республике злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли, и именно поэтому он так долго не выходит на связь. Конечно, все это неправда. Анзор "Борец" жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети",- написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221010/kadyrov-1822753212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, рамзан кадыров, украина, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), в мире