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Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину

Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину - РИА Новости, 10.10.2022

Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину

Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T17:19

2022-10-10T17:19

2022-10-10T17:21

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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции (OFII) Дидье Лески."Мы полагаем, что, согласно карте размещения просителей убежища, около 10 тысяч украинских беженцев уехали с начала сентября. Это подтверждает то, что мы наблюдаем с начала этого кризиса: часть из прибывших украинцев хотят вернуться на родину, как только это станет возможным", - сообщил Лески.Он отметил также, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается: около 19 тысяч приехали в конце июня и около 18 500 в конце сентября.Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.Ранее в октябре власти Франции сообщили, что будут ежемесячно выплачивать по 150 евро французским семьям, которые согласятся разместить у себя украинских беженцев. Эта финансовая поддержка коснется от 5 до 12 тысяч французских семей в период по 31 декабря 2022 года. Ежемесячные выплаты в размере 150 евро получат семьи при условии размещения беженцев с Украины на период по меньшей мере 90 дней. -0-

https://ria.ru/20220928/merts-1819963492.html

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