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Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину - РИА Новости, 10.10.2022
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Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину
Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину - РИА Новости, 10.10.2022
Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину
Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T17:19
2022-10-10T17:21
в мире
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции (OFII) Дидье Лески."Мы полагаем, что, согласно карте размещения просителей убежища, около 10 тысяч украинских беженцев уехали с начала сентября. Это подтверждает то, что мы наблюдаем с начала этого кризиса: часть из прибывших украинцев хотят вернуться на родину, как только это станет возможным", - сообщил Лески.Он отметил также, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается: около 19 тысяч приехали в конце июня и около 18 500 в конце сентября.Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.Ранее в октябре власти Франции сообщили, что будут ежемесячно выплачивать по 150 евро французским семьям, которые согласятся разместить у себя украинских беженцев. Эта финансовая поддержка коснется от 5 до 12 тысяч французских семей в период по 31 декабря 2022 года. Ежемесячные выплаты в размере 150 евро получат семьи при условии размещения беженцев с Украины на период по меньшей мере 90 дней. -0-
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в мире, франция, украина
В мире, Франция, Украина
17:19 10.10.2022 (обновлено: 17:21 10.10.2022)
 
Более десяти тысяч украинских беженцев вернулись из Франции на родину

Миграционная служба Франции: более десяти тысяч беженцев вернулись на Украину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 окт – РИА Новости. Более 10 тысяч украинских беженцев, прибывших во Францию после начала спецоперации на Украине, вернулись на родину, сообщило в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы французского Офиса иммиграции интеграции (OFII) Дидье Лески.
"Мы полагаем, что, согласно карте размещения просителей убежища, около 10 тысяч украинских беженцев уехали с начала сентября. Это подтверждает то, что мы наблюдаем с начала этого кризиса: часть из прибывших украинцев хотят вернуться на родину, как только это станет возможным", - сообщил Лески.
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Он отметил также, что общее число прибывающих во Францию украинцев снижается: около 19 тысяч приехали в конце июня и около 18 500 в конце сентября.
Всего, по данным OFII, во Франции сейчас находятся 107 тысяч украинских беженцев.
Ранее в октябре власти Франции сообщили, что будут ежемесячно выплачивать по 150 евро французским семьям, которые согласятся разместить у себя украинских беженцев. Эта финансовая поддержка коснется от 5 до 12 тысяч французских семей в период по 31 декабря 2022 года. Ежемесячные выплаты в размере 150 евро получат семьи при условии размещения беженцев с Украины на период по меньшей мере 90 дней. -0-
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