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Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику
Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник предупредил, что его страна достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:39
2022-10-10T12:42
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник предупредил, что его страна достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Я поручил минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - заявил президент Белоруссии.В этом плане он особо обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны что-либо прозевать в развитии обстановки. "Мы должны знать все, что происходит возле наших границ", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822759151.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
12:39 10.10.2022 (обновлено: 12:42 10.10.2022)
 
Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику

Президент Белоруссии Лукашенко предупредил, что страна достойно ответит любому противнику

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник предупредил, что его страна достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
"Я поручил минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - заявил президент Белоруссии.
В этом плане он особо обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны что-либо прозевать в развитии обстановки. "Мы должны знать все, что происходит возле наших границ", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:32
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
 
В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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