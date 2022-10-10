https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822762681.html

Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику

Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко предупредил, что Белоруссия достойно ответит любому противнику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник предупредил, что его страна достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:39

2022-10-10T12:39

2022-10-10T12:42

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александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник предупредил, что его страна достойно ответит любому противнику, так как готовилась к этому не один десяток лет.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Я поручил минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - заявил президент Белоруссии.В этом плане он особо обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны что-либо прозевать в развитии обстановки. "Мы должны знать все, что происходит возле наших границ", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822759151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, александр лукашенко