https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822753337.html
Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии
Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии
На территории Белоруссии не должно быть войны, и задача военных - предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:16
2022-10-10T12:16
2022-10-10T12:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. На территории Белоруссии не должно быть войны, и задача военных - предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий, заявил в понедельник на совещании президент республики Александр Лукашенко.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.При этом Лукашенко напомнил старинную мудрость: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. "Всегда. Всю жизнь. А все хорошее - это будет хорошо. Поэтому чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку", - сказал президент.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
12:16 10.10.2022 (обновлено: 12:26 10.10.2022)
Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии
Лукашенко заявил, что войны на территории Белоруссии не должно случиться
МИНСК, 10 окт – РИА Новости.
На территории Белоруссии не должно быть войны, и задача военных - предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий, заявил
в понедельник на совещании президент республики Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
"Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
При этом Лукашенко напомнил старинную мудрость: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. "Всегда. Всю жизнь. А все хорошее - это будет хорошо. Поэтому чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку", - сказал президент.