https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822753337.html

Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии

Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко потребовал от военных не допустить войны на территории Белоруссии

На территории Белоруссии не должно быть войны, и задача военных - предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:16

2022-10-10T12:26

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. На территории Белоруссии не должно быть войны, и задача военных - предпринять все необходимое, чтобы не допустить такого развития событий, заявил в понедельник на совещании президент республики Александр Лукашенко.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.При этом Лукашенко напомнил старинную мудрость: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. "Всегда. Всю жизнь. А все хорошее - это будет хорошо. Поэтому чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку", - сказал президент.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко