https://ria.ru/20221010/belgorod-1822795875.html

Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев

Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 10.10.2022

Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному минздраву организовать качественное медицинское сопровождение семей мобилизованных, а... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:59

2022-10-10T13:59

2022-10-10T13:59

общество

вячеслав гладков

белгородская область

частичная мобилизация в россии

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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному минздраву организовать качественное медицинское сопровождение семей мобилизованных, а минэку – проконсультировать призывников, которые занимались бизнесом, сообщила пресс-служба областного правительства.По словам главы региона, военнослужащие, с которыми Гладков много раз встречался за последнее время, беспокоятся о своих пожилых или тяжёлобольных родственниках, за жен, которые ждут рождения детей, а также за детей, у которых есть заболевания. Поэтому министерству здравоохранения поручено организовать полное медицинское сопровождение членов семей мобилизованных граждан."Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть. Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключен второй брак. Помощь должна оказываться всем", — подчеркнул губернатор Белгородской области.Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области должно разъяснить порядок и оказать помощь в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом."У человека должно быть понимание, что происходит с его бизнесом. Мы должны оценить, какое количество призывников у нас является предпринимателями или самозанятыми. Нужно систематизировать вместе с налоговой инспекцией нашу помощь. Со службой судебных приставов мы уже договорились, что на год исполнительное производство будет отложено", — сказал Гладков.

https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html

https://ria.ru/20221006/video-1821857189.html

белгородская область

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общество, вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии