https://ria.ru/20221010/belgorod-1822795875.html
Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев
Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев - РИА Новости, 10.10.2022
Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному минздраву организовать качественное медицинское сопровождение семей мобилизованных, а... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:59
2022-10-10T13:59
2022-10-10T13:59
общество
вячеслав гладков
белгородская область
частичная мобилизация в россии
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БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному минздраву организовать качественное медицинское сопровождение семей мобилизованных, а минэку – проконсультировать призывников, которые занимались бизнесом, сообщила пресс-служба областного правительства.По словам главы региона, военнослужащие, с которыми Гладков много раз встречался за последнее время, беспокоятся о своих пожилых или тяжёлобольных родственниках, за жен, которые ждут рождения детей, а также за детей, у которых есть заболевания. Поэтому министерству здравоохранения поручено организовать полное медицинское сопровождение членов семей мобилизованных граждан."Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть. Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключен второй брак. Помощь должна оказываться всем", — подчеркнул губернатор Белгородской области.Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области должно разъяснить порядок и оказать помощь в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом."У человека должно быть понимание, что происходит с его бизнесом. Мы должны оценить, какое количество призывников у нас является предпринимателями или самозанятыми. Нужно систематизировать вместе с налоговой инспекцией нашу помощь. Со службой судебных приставов мы уже договорились, что на год исполнительное производство будет отложено", — сказал Гладков.
https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вячеслав гладков, белгородская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Частичная мобилизация в России
Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев
Губернатор Гладков поручил оказать помощь семьям мобилизованных белгородцев
БЕЛГОРОД, 10 окт – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному минздраву организовать качественное медицинское сопровождение семей мобилизованных, а минэку – проконсультировать призывников, которые занимались бизнесом, сообщила
пресс-служба областного правительства.
По словам главы региона, военнослужащие, с которыми Гладков много раз встречался за последнее время, беспокоятся о своих пожилых или тяжёлобольных родственниках, за жен, которые ждут рождения детей, а также за детей, у которых есть заболевания. Поэтому министерству здравоохранения поручено организовать полное медицинское сопровождение членов семей мобилизованных граждан.
"Мы должны выполнить свой долг перед этими семьями, все ресурсы у нас для этого есть. Есть семьи, состоящие в гражданском браке. Есть семьи, в которых дети остались от первого брака и заключен второй брак. Помощь должна оказываться всем", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области должно разъяснить порядок и оказать помощь в составлении налоговой отчётности призывникам, которые занимались бизнесом.
"У человека должно быть понимание, что происходит с его бизнесом. Мы должны оценить, какое количество призывников у нас является предпринимателями или самозанятыми. Нужно систематизировать вместе с налоговой инспекцией нашу помощь. Со службой судебных приставов мы уже договорились, что на год исполнительное производство будет отложено", — сказал Гладков.