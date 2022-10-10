https://ria.ru/20221010/belgorod-1822740748.html
В Белгородской области эвакуировали здание правительства
В Белгородской области эвакуировали здание правительства - РИА Новости, 10.10.2022
В Белгородской области эвакуировали здание правительства
Здание правительства Белгородской области эвакуировано из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:59
2022-10-10T11:59
2022-10-10T11:59
происшествия
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Здание правительства Белгородской области эвакуировано из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба регионального правительства."Поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области. Все сотрудники покинули помещение. Работают оперативные службы", - говорится в сообщении.РИА Новости пока не располагает комментарием оперативных служб.
https://ria.ru/20220706/belgorod-1800804877.html
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области эвакуировали здание правительства
Здание правительства Белгородской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"