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В Белгородской области эвакуировали здание правительства - РИА Новости, 10.10.2022
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В Белгородской области эвакуировали здание правительства
В Белгородской области эвакуировали здание правительства - РИА Новости, 10.10.2022
В Белгородской области эвакуировали здание правительства
Здание правительства Белгородской области эвакуировано из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T11:59
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происшествия
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Здание правительства Белгородской области эвакуировано из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба регионального правительства."Поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области. Все сотрудники покинули помещение. Работают оперативные службы", - говорится в сообщении.РИА Новости пока не располагает комментарием оперативных служб.
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происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
11:59 10.10.2022
 
В Белгородской области эвакуировали здание правительства

Здание правительства Белгородской области эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

© Фото : Правительство Белгородской областиЭвакуация в здании правительства Белгородской области
Эвакуация в здании правительства Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© Фото : Правительство Белгородской области
Эвакуация в здании правительства Белгородской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Здание правительства Белгородской области эвакуировано из-за сообщения о "минировании", сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Поступил сигнал о минировании здания правительства Белгородской области. Все сотрудники покинули помещение. Работают оперативные службы", - говорится в сообщении.
РИА Новости пока не располагает комментарием оперативных служб.
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