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Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов - РИА Новости, 10.10.2022
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:15
2022-10-10T11:22
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
происшествия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе.О взрывах в Белгороде со ссылкой на очевидца в понедельник утром написало агентство Reuters.Белгородскую область неоднократно обстреливали украинские военные. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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белгород
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белгород, белгородская область, происшествия, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Происшествия, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:15 10.10.2022 (обновлено: 11:22 10.10.2022)
 
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов

Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов в городе уничтожением боеприпасов на полигоне

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе.

"В городе Белгород, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками министерства обороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне", — говорится в сообщении.

О взрывах в Белгороде со ссылкой на очевидца в понедельник утром написало агентство Reuters.
Белгородскую область неоднократно обстреливали украинские военные. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьПроисшествияУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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