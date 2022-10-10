https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов - РИА Новости, 10.10.2022
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T10:15
2022-10-10T10:15
2022-10-10T11:22
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
происшествия
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе.О взрывах в Белгороде со ссылкой на очевидца в понедельник утром написало агентство Reuters.Белгородскую область неоднократно обстреливали украинские военные. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822399049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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10:15 10.10.2022 (обновлено: 11:22 10.10.2022)
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов в городе уничтожением боеприпасов на полигоне