https://ria.ru/20221010/belgorod-1822713374.html

Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов

Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов - РИА Новости, 10.10.2022

Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов

Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:15

2022-10-10T10:15

2022-10-10T11:22

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Звуки взрывов в Белгороде и пригородах связаны с уничтожением боеприпасов военными, заявили РИА Новости в региональном оперштабе.О взрывах в Белгороде со ссылкой на очевидца в понедельник утром написало агентство Reuters.Белгородскую область неоднократно обстреливали украинские военные. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221008/obstrel-1822399049.html

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Кирилл Волков

белгород, белгородская область, происшествия, украина, россия, ситуация в днр и лнр