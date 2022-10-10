https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html

Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине

Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине

США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил президент... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:46

2022-10-10T19:46

2022-10-10T19:59

специальная военная операция на украине

в мире

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курская аэс

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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил президент Джо Байден.Власти РФ в понедельник сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры после взрыва на Крымском мосту, который они классифицировали как теракт, организованный из Киева."США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по всей Украине, включая Киев. Эти атаки убили и ранили мирных жителей, уничтожили цели, которые не имеют военного назначения. Они вновь демонстрируют вопиющую жестокость незаконной войны господина Путина против украинского народа", - сказано в заявлении, которое распространил Белый дом.Байден выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым."Эти атаки только укрепляют нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент.Он пообещал, что США вместе с союзниками продолжат наращивать издержки для России, привлекать ее и лично Путина к ответственности, оказывать необходимую поддержку украинским силам.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.

https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, киев, курская аэс, турецкий поток