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Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/bayden-1822942698.html
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине
США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил президент... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:46
2022-10-10T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
россия
украина
киев
курская аэс
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил президент Джо Байден.Власти РФ в понедельник сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры после взрыва на Крымском мосту, который они классифицировали как теракт, организованный из Киева."США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по всей Украине, включая Киев. Эти атаки убили и ранили мирных жителей, уничтожили цели, которые не имеют военного назначения. Они вновь демонстрируют вопиющую жестокость незаконной войны господина Путина против украинского народа", - сказано в заявлении, которое распространил Белый дом.Байден выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым."Эти атаки только укрепляют нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент.Он пообещал, что США вместе с союзниками продолжат наращивать издержки для России, привлекать ее и лично Путина к ответственности, оказывать необходимую поддержку украинским силам.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, киев, курская аэс, турецкий поток
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, Украина, Киев, Курская АЭС, Турецкий поток
19:46 10.10.2022 (обновлено: 19:59 10.10.2022)
 
Байден: США осуждают российские ракетные удары по Украине

Байден: российские ракетные удары укрепляют американскую решимость помогать Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США осуждают российские ракетные удары, которые только укрепляют американскую решимость поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", заявил президент Джо Байден.
Власти РФ в понедельник сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры после взрыва на Крымском мосту, который они классифицировали как теракт, организованный из Киева.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Блинкен заверил МИД Украины в продолжении помощи США
"США решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по всей Украине, включая Киев. Эти атаки убили и ранили мирных жителей, уничтожили цели, которые не имеют военного назначения. Они вновь демонстрируют вопиющую жестокость незаконной войны господина Путина против украинского народа", - сказано в заявлении, которое распространил Белый дом.
Байден выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
"Эти атаки только укрепляют нашу готовность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется", - заявил президент.
Он пообещал, что США вместе с союзниками продолжат наращивать издержки для России, привлекать ее и лично Путина к ответственности, оказывать необходимую поддержку украинским силам.
"Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести войска из Украины", - заявил Байден.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаКиевКурская АЭСТурецкий поток
 
 
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