https://ria.ru/20221010/bayden-1822877002.html

Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена

Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена - РИА Новости, 10.10.2022

Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время публичного выступления в городе Меса, Аризона, показал двухминутное видео заикающегося президент США Джо... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:52

2022-10-10T16:52

2022-10-10T17:57

дональд трамп

джо байден

сша

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп во время публичного выступления в городе Меса, Аризона, показал двухминутное видео заикающегося президент США Джо Байдена."Джо Байден не в состоянии четко говорить, он не может четко мыслить. Он как-то сказал сотрудникам правоохранительных органов: "Вы должны что-то сделать с этим Трампом, он сгоняет меня в могилу", — заявил республиканец.Бывший глава Белого дома во время выступлений часто указывает на странное поведение и оговорки своего оппонента.На одном из своих выступлений в сентябре Байден обратился к Джеки Валорски — конгрессвумен от республиканской партии. Она погибла в автокатастрофе за месяц до собрания.При этом Трамп, по словам Кита Валорски, брата погибшей, принес свои извинения за то, что затронул эту тему в видеоролике на выступлении в Аризоне.

https://ria.ru/20221010/ssha-1822868739.html

сша

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