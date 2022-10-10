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Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена
Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена - РИА Новости, 10.10.2022
Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена
Бывший американский лидер Дональд Трамп во время публичного выступления в городе Меса, Аризона, показал двухминутное видео заикающегося президент США Джо... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:52
2022-10-10T16:52
2022-10-10T17:57
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп во время публичного выступления в городе Меса, Аризона, показал двухминутное видео заикающегося президент США Джо Байдена."Джо Байден не в состоянии четко говорить, он не может четко мыслить. Он как-то сказал сотрудникам правоохранительных органов: "Вы должны что-то сделать с этим Трампом, он сгоняет меня в могилу", — заявил республиканец.Бывший глава Белого дома во время выступлений часто указывает на странное поведение и оговорки своего оппонента.На одном из своих выступлений в сентябре Байден обратился к Джеки Валорски — конгрессвумен от республиканской партии. Она погибла в автокатастрофе за месяц до собрания.При этом Трамп, по словам Кита Валорски, брата погибшей, принес свои извинения за то, что затронул эту тему в видеоролике на выступлении в Аризоне.
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дональд трамп, джо байден, сша
Дональд Трамп, Джо Байден, США
16:52 10.10.2022 (обновлено: 17:57 10.10.2022)
Трамп перед толпой затроллил заикающегося Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления показал видео заикающегося Байдена