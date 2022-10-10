05:16 10.10.2022 (обновлено: 08:03 10.10.2022)
"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+
Экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что ОПЕК+ сократила добычу нефти назло Байдену
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли в эфире канала Fox News.
Она намекнула, что организация приняла решение сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки назло американскому президенту.
“Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем”, — сказала она.
Также Хейли раскритиковала Белый дом за то, что он, как сообщается, намерен обратиться к Венесуэле с целью повысить уровень нефтедобычи.
“Не удивляйтесь, когда окажется что ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу, они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно — пойти наперекор Байдену”, — заявила экс-постпред США при ООН.
Никки Хейли призвала защитить американцев, заявив, что США “должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько смогут”.
7 октября, 12:07Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил проработке ответных мер в отношении Саудовской Аравии.