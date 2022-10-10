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"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+ - РИА Новости, 10.10.2022
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"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+
"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+ - РИА Новости, 10.10.2022
"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+
Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T05:16
2022-10-10T08:03
цены на нефть
сша
саудовская аравия
венесуэла
опек
никки хейли
джо байден
в мире
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли в эфире канала Fox News.Она намекнула, что организация приняла решение сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки назло американскому президенту.“Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем”, — сказала она.Также Хейли раскритиковала Белый дом за то, что он, как сообщается, намерен обратиться к Венесуэле с целью повысить уровень нефтедобычи.Никки Хейли призвала защитить американцев, заявив, что США “должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько смогут”.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил проработке ответных мер в отношении Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html
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цены на нефть, сша, саудовская аравия, венесуэла, опек, никки хейли, джо байден, в мире
Цены на нефть, США, Саудовская Аравия, Венесуэла, ОПЕК, Никки Хейли, Джо Байден, В мире
05:16 10.10.2022 (обновлено: 08:03 10.10.2022)
 
"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+

Экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что ОПЕК+ сократила добычу нефти назло Байдену

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли в эфире канала Fox News.
Она намекнула, что организация приняла решение сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки назло американскому президенту.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
02:15
В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
“Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем”, — сказала она.
Также Хейли раскритиковала Белый дом за то, что он, как сообщается, намерен обратиться к Венесуэле с целью повысить уровень нефтедобычи.

“Не удивляйтесь, когда окажется что ОПЕК больше не ваш друг и не станет увеличивать добычу, они поступили именно так, как, я думаю, и хотели сделать, а именно — пойти наперекор Байдену”, — заявила экс-постпред США при ООН.

Никки Хейли призвала защитить американцев, заявив, что США “должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько смогут”.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:07
Боррель предположил, почему ОПЕК+ решила снизить добычу нефти
Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил проработке ответных мер в отношении Саудовской Аравии.
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 14:18
Песков: США стали терять самообладание из-за решения ОПЕК+ по добыче нефти
 
Цены на нефтьСШАСаудовская АравияВенесуэлаОПЕКНикки ХейлиДжо БайденВ мире
 
 
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