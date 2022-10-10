https://ria.ru/20221010/bayden-1822686164.html

"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+

"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+ - РИА Новости, 10.10.2022

"Назло Байдену". В США объяснили решение ОПЕК+

Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T05:16

2022-10-10T05:16

2022-10-10T08:03

цены на нефть

сша

саудовская аравия

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опек

никки хейли

джо байден

в мире

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти назло Байдену из-за его высказывания против Саудовской Аравии во время своей президентской кампании, заявила экс-постпред США при ООН Никки Хейли в эфире канала Fox News.Она намекнула, что организация приняла решение сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки назло американскому президенту.“Я не знаю, почему он злится, взяв и призвав остальной мир сделать Саудовскую Аравию международным изгоем”, — сказала она.Также Хейли раскритиковала Белый дом за то, что он, как сообщается, намерен обратиться к Венесуэле с целью повысить уровень нефтедобычи.Никки Хейли призвала защитить американцев, заявив, что США “должны экспортировать столько сжиженного природного газа, сколько смогут”.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил проработке ответных мер в отношении Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html

https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html

https://ria.ru/20221009/neft-1822599981.html

сша

саудовская аравия

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, сша, саудовская аравия, венесуэла, опек, никки хейли, джо байден, в мире