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В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/avstriya-1822767261.html
В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине
В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022
В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине
Вена вряд ли имеет право на призыв прекратить удары по Украине, она не обвиняла Киев в ударах по инфраструктуре РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:48
2022-10-10T12:52
в мире
украина
австрия
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вена вряд ли имеет право на призыв прекратить удары по Украине, она не обвиняла Киев в ударах по инфраструктуре РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
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в мире, украина, австрия, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Австрия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
12:48 10.10.2022 (обновлено: 12:52 10.10.2022)
 
В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине

Песков заявил, что Австрия вряд ли имеет право требовать прекращения ударов по Украине

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вена вряд ли имеет право на призыв прекратить удары по Украине, она не обвиняла Киев в ударах по инфраструктуре РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не согласны. Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в РФ с заявлениями Австрии.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.
Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюдения
11:44
Взрывы в центре Киева. Видео очевидцев и с камер наблюденияНесколько ударов по инфраструктурным объектам было произведено в центре Киева, также очевидцы сообщают о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАвстрияРоссияДмитрий Песков
 
 
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