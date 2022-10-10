https://ria.ru/20221010/avstriya-1822767261.html

В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине

В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине - РИА Новости, 10.10.2022

В Кремле ответили на требование Австрии прекратить удары по Украине

Вена вряд ли имеет право на призыв прекратить удары по Украине, она не обвиняла Киев в ударах по инфраструктуре РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:48

2022-10-10T12:52

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вена вряд ли имеет право на призыв прекратить удары по Украине, она не обвиняла Киев в ударах по инфраструктуре РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области.Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

https://ria.ru/20221010/kiev-1822740488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, австрия, россия, дмитрий песков