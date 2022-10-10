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ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/ataka-1822787152.html
ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 10.10.2022
ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников - уничтожено... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:35
2022-10-10T13:43
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
россия
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников - уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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украина, вооруженные силы рф, россия, в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
13:35 10.10.2022 (обновлено: 13:43 10.10.2022)
 
ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили 60 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников - уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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