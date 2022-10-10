https://ria.ru/20221010/ataka-1822787152.html

ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 10.10.2022

ВС России отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников - уничтожено... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:35

2022-10-10T13:35

2022-10-10T13:43

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении отбили украинскую атаку из трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников - уничтожено более 60 боевиков, 9 танков, 16 бронемашин, 17 автомобилей, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении вооруженные силы Украины вели наступательные действия силами до трех батальонных тактических групп и подразделений иностранных наемников в направлениях населенных пунктов Брускинское, Безыменное, Садок и Суханово Херсонской области. Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, девять танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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