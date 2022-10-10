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Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте

Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте - РИА Новости, 10.10.2022

Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте

Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T16:43

2022-10-10T16:43

2022-10-10T16:43

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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия новостному порталу TEMPO.CO."Вероятно, министры встретятся в последнюю неделю октября", - сообщил Файзасия порталу, добавив, что точная дата встречи и детали повестки еще прорабатываются.Ранее министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретились на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Они обсудили подготовку к саммиту АСЕАН, который планируется провести в октябре в Камбодже.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, джакарта, оон, экономическое сообщество асеан