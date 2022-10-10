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Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте - РИА Новости, 10.10.2022
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Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте - РИА Новости, 10.10.2022
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:43
2022-10-10T16:43
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индонезия
джакарта
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия новостному порталу TEMPO.CO."Вероятно, министры встретятся в последнюю неделю октября", - сообщил Файзасия порталу, добавив, что точная дата встречи и детали повестки еще прорабатываются.Ранее министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретились на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Они обсудили подготовку к саммиту АСЕАН, который планируется провести в октябре в Камбодже.
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в мире, индонезия, джакарта, оон, экономическое сообщество асеан
В мире, Индонезия, Джакарта, ООН, Экономическое сообщество АСЕАН
16:43 10.10.2022
 
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте

МИД Индонезии: министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия новостному порталу TEMPO.CO.
"Вероятно, министры встретятся в последнюю неделю октября", - сообщил Файзасия порталу, добавив, что точная дата встречи и детали повестки еще прорабатываются.
Ранее министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретились на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Они обсудили подготовку к саммиту АСЕАН, который планируется провести в октябре в Камбодже.
Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 10:00
Николай Ноздрев: почти все страны АСЕАН заинтересованы в энергоресурсах РФ
 
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