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Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте - РИА Новости, 10.10.2022
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:43
2022-10-10T16:43
2022-10-10T16:43
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МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН подтвердили проведение официальной встречи в Джакарте, сообщил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзасия новостному порталу TEMPO.CO."Вероятно, министры встретятся в последнюю неделю октября", - сообщил Файзасия порталу, добавив, что точная дата встречи и детали повестки еще прорабатываются.Ранее министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретились на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Они обсудили подготовку к саммиту АСЕАН, который планируется провести в октябре в Камбодже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, джакарта, оон, экономическое сообщество асеан
В мире, Индонезия, Джакарта, ООН, Экономическое сообщество АСЕАН
Министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте
МИД Индонезии: министры иностранных дел стран-членов АСЕАН встретятся в Джакарте