https://ria.ru/20221010/arest-1822857431.html
В Орске суд арестовал троих грабителей, напавших на инкассаторов
В Орске суд арестовал троих грабителей, напавших на инкассаторов - РИА Новости, 10.10.2022
В Орске суд арестовал троих грабителей, напавших на инкассаторов
Ленинский районный суд оренбургского Орска арестовал на два месяца троих задержанных по делу о вооруженном нападении на инкассаторов "Почты России", один из... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T16:24
2022-10-10T16:24
2022-10-10T16:31
происшествия
орск
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УФА, 10 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд оренбургского Орска арестовал на два месяца троих задержанных по делу о вооруженном нападении на инкассаторов "Почты России", один из которых скончался от ранений, сообщили в суде.Инцидент с вооруженным нападением на сотрудников инкассации "Почты России" в Орске произошел в пятницу: трое злоумышленников выстрелили в инкассатора, забрали деньги и скрылись. Раненый скончался в больнице. Двух грабителей задержали, третий при задержании "причинил себе смертельное ранение".Кроме того, следственные органы обвинили сотрудницу "Почты России" в пособничестве при вооруженном ограблении. По версии следствия, она передала грабителям информацию о расписании движения экипажей инкассации, в том числе маршрутный лист с отражением перевозимых денежных сумм и адресами остановок в почтовых отделениях."Арестованы фигуранты разбойного нападения на инкассаторов. У всех троих мера пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца до 7 декабря 2022 года", - сообщили в Ленинском суде Орска.
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происшествия, орск, почта россии
Происшествия, Орск, Почта России
16:24 10.10.2022 (обновлено: 16:31 10.10.2022)
В Орске суд арестовал троих грабителей, напавших на инкассаторов
В Орске суд арестовал троих грабителей, напавших на инкассаторов "Почты России"