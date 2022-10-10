https://ria.ru/20221010/apl-1822684598.html

ЦКБ "Рубин" намерен уменьшить российскую АПЛ будущего "Арктур" в размерах

ЦКБ "Рубин" намерен уменьшить российскую АПЛ будущего "Арктур" в размерах - РИА Новости, 10.10.2022

ЦКБ "Рубин" намерен уменьшить российскую АПЛ будущего "Арктур" в размерах

Российская атомная подводная лодка будущего уменьшится в размерах, но на ней получится разместить максимальное количество оружия, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T03:04

2022-10-10T03:04

2022-10-10T09:12

новое оружие россии

безопасность

подводные лодки проекта 955 "борей"

россия

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости, Сергей Сафронов. Российская атомная подводная лодка будущего уменьшится в размерах, но на ней получится разместить максимальное количество оружия, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора АО "ЦКБ "Рубин" по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов."С нашей точки зрения, у нас есть возможность несколько уменьшить водоизмещение новых лодок. Впрочем, от больших размеров трудно уйти, от них зависит многофункциональность корабля. Нам представляется, что эти большие лодки будущего должны постепенно стать универсальными платформами-носителями, на которых можно разместить максимальное количество самых разных технических средств, включая оружие", — отметил Баранов.Поэтому, по его словам, в концепте "Арктура" можно увидеть и универсальную шахту для малых и средних подводных беспилотников, и забортные ниши для крупных подводных аппаратов.Сейчас на флот проступают новейшие атомные подлодки проектов 955 "Борей" (стратегические) и 885 "Ясень" (многоцелевые).На выставке "Армия-2022" "Рубин" впервые представил модель-концепт атомной подводной лодки следующего поколения "Арктур", которая может появиться в составе ВМФ во второй половине ХХI века.ЦКБ "Рубин" специализируется на проектировании подводных лодок и подводных необитаемых аппаратов. Бюро спроектировало большую часть подлодок для Военно-морского флота — в частности, стратегические атомные класса "Борей" и неатомные класса "Варшавянка" и "Лада".

https://ria.ru/20221006/legioner-1821860774.html

https://ria.ru/20220830/kub-bla-1813046305.html

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безопасность, подводные лодки проекта 955 "борей", россия