https://ria.ru/20221010/aktsii-1822711566.html

Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет 5,6 процента

Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет 5,6 процента - РИА Новости, 10.10.2022

Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет 5,6 процента

Российский рынок акций в начале дня падает на более чем пять процентов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T10:08

2022-10-10T10:08

2022-10-10T11:30

экономика

московская биржа

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_1d6343550ecb71de9c726f68acae5f0a.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российский рынок акций в начале дня падает на более чем пять процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.На старте торгов индекс Мосбиржи обновил минимум с февраля, упав до 1775,04 пункта, РТС впервые с апреля опустился до 906,88 пункта.К 10:13 мск индекс Мосбиржи вернулся к отметке 1836 пунктов, падение составило 5,6 процента, индекс РТС — на уровень 939 пунктов (минус 6,6 процента). При этом значительней всего упали акции "Газпрома" — на 29,75 процента. Это связано с тем, что с сегодняшнего дня они торгуются без дивидендов, размер которых составляет 51,03 рубля на акцию.В результате с 10:15 мск торги газпромовскими бумагами перевели в режим дискретного аукциона — его применяют, когда цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20 процентов и держится на этом уровне не менее десяти минут. Возобновление торгов намечено на 10:45. За один день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

https://ria.ru/20221010/kurs-1822700750.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа, газпром