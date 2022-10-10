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Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
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Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:08
2022-10-10T12:13
в мире
европа
белоруссия
нато
александр лукашенко
цены на нефть
украина
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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара", - заявил белорусский лидер.
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в мире, европа, белоруссия, нато, александр лукашенко, цены на нефть, украина
В мире, Европа, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко, Цены на нефть, Украина
12:08 10.10.2022 (обновлено: 12:13 10.10.2022)
 
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.
Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.
"На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара", - заявил белорусский лидер.
Российско-белорусские учения - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
11:57
Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск
 
В миреЕвропаБелоруссияНАТОАлександр ЛукашенкоЦены на нефтьУкраина
 
 
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