https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html

Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022

Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T12:08

2022-10-10T12:08

2022-10-10T12:13

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МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара", - заявил белорусский лидер.

https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html

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в мире, европа, белоруссия, нато, александр лукашенко, цены на нефть, украина