https://ria.ru/20221010/agressiya-1822750227.html
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии - РИА Новости, 10.10.2022
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T12:08
2022-10-10T12:08
2022-10-10T12:13
в мире
европа
белоруссия
нато
александр лукашенко
цены на нефть
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком."На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара", - заявил белорусский лидер.
https://ria.ru/20221010/voyska-1822744830.html
европа
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_721:724:2485:2047_1920x0_80_0_0_6fb669ee4de309eaf8e9a64a698dc8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, белоруссия, нато, александр лукашенко, цены на нефть, украина
В мире, Европа, Белоруссия, НАТО, Александр Лукашенко, Цены на нефть, Украина
12:08 10.10.2022 (обновлено: 12:13 10.10.2022)
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
Лукашенко заявил, что НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии