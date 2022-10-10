https://ria.ru/20221010/adygeya-1822921915.html

Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи

Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи - РИА Новости, 10.10.2022

Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи

Адыгея использует все необходимые средства для достижения стратегических задач, поставленных президентом России, по частичной мобилизации и поддержке населения, РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T18:27

2022-10-10T18:27

2022-10-10T18:27

республика адыгея

россия

владимир путин

мурат кумпилов

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150216/79/1502167930_0:0:2793:1572_1920x0_80_0_0_ab7eeea61fa31f21a58bb1ee199fea9a.jpg

МАЙКОП, 10 окт – РИА Новости. Адыгея использует все необходимые средства для достижения стратегических задач, поставленных президентом России, по частичной мобилизации и поддержке населения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.Кумпилов принял участие во встрече, которую президент РФ Владимир Путин провел с избранными в сентябре главами регионов.Он также отметил, что для Адыгеи очень важна поддержка главы государства, которую в регионе постоянно ощущают. "Благодаря вниманию Владимира Путина к нашему региону сегодня приняты решения по реализации важнейших для республики вопросов", – подчеркнул Кумпилов.Он добавил, что в республике активно строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются рабочие места, реализуются крупные инвестпроекты, создается индустриальный парк, масштабный горнолыжный курорт "Лагонаки", внедряются инновационные разработки, в том числе, в области энергетики."Приложу все усилия для оправдания высокого доверия населения республики и руководства страны по дальнейшему развитию Адыгеи", – заключил Кумпилов.

https://ria.ru/20220921/kumpilov-1818416701.html

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, владимир путин, мурат кумпилов, республика адыгея