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Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи
Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи - РИА Новости, 10.10.2022
Кумпилов: Адыгея выполнит поставленные президентом России задачи
Адыгея использует все необходимые средства для достижения стратегических задач, поставленных президентом России, по частичной мобилизации и поддержке населения, РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T18:27
2022-10-10T18:27
2022-10-10T18:27
республика адыгея
россия
владимир путин
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 10 окт – РИА Новости. Адыгея использует все необходимые средства для достижения стратегических задач, поставленных президентом России, по частичной мобилизации и поддержке населения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.Кумпилов принял участие во встрече, которую президент РФ Владимир Путин провел с избранными в сентябре главами регионов.Он также отметил, что для Адыгеи очень важна поддержка главы государства, которую в регионе постоянно ощущают. "Благодаря вниманию Владимира Путина к нашему региону сегодня приняты решения по реализации важнейших для республики вопросов", – подчеркнул Кумпилов.Он добавил, что в республике активно строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются рабочие места, реализуются крупные инвестпроекты, создается индустриальный парк, масштабный горнолыжный курорт "Лагонаки", внедряются инновационные разработки, в том числе, в области энергетики."Приложу все усилия для оправдания высокого доверия населения республики и руководства страны по дальнейшему развитию Адыгеи", – заключил Кумпилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Россия, Владимир Путин, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 10 окт – РИА Новости. Адыгея использует все необходимые средства для достижения стратегических задач, поставленных президентом России, по частичной мобилизации и поддержке населения, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.
Кумпилов принял участие во встрече, которую президент РФ Владимир Путин
провел с избранными в сентябре главами регионов.
"Сегодня в условиях внешнего давления на страну особенно актуально объединение всех патриотических сил, использование всех средств и собственных ресурсов для достижения поставленных главой государства стратегических целей и задач", - написал Кумпилов.
Он также отметил, что для Адыгеи очень важна поддержка главы государства, которую в регионе постоянно ощущают. "Благодаря вниманию Владимира Путина к нашему региону сегодня приняты решения по реализации важнейших для республики вопросов", – подчеркнул Кумпилов.
Он добавил, что в республике активно строятся жилье, дороги, объекты здравоохранения, образования, культуры, создаются рабочие места, реализуются крупные инвестпроекты, создается индустриальный парк, масштабный горнолыжный курорт "Лагонаки", внедряются инновационные разработки, в том числе, в области энергетики.
"Приложу все усилия для оправдания высокого доверия населения республики и руководства страны по дальнейшему развитию Адыгеи", – заключил Кумпилов.