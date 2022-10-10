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В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий - РИА Новости, 10.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221010/abonent-1822933792.html
В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий
В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий - РИА Новости, 10.10.2022
В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий
Почти восемь тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за боевых действий, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T19:08
2022-10-10T19:08
специальная военная операция на украине
жкх
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Почти восемь тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за боевых действий, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По причине боевых действий обесточены 72 трансформаторные подстанции в городе Донецке. Без электроснабжения 7900 абонентов в Калининском и Будённовском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
19:08 10.10.2022
 
В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий

Мэр Кулемзин: в Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Почти восемь тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за боевых действий, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По причине боевых действий обесточены 72 трансформаторные подстанции в городе Донецке. Без электроснабжения 7900 абонентов в Калининском и Будённовском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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