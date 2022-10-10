https://ria.ru/20221010/abonent-1822933792.html

В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий

В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий - РИА Новости, 10.10.2022

В Донецке 7900 абонентов остались без света из-за боевых действий

Почти восемь тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за боевых действий, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T19:08

2022-10-10T19:08

2022-10-10T19:08

специальная военная операция на украине

жкх

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815233021_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_2da488e62791e8df99bc6a6102acfaab.jpg

ДОНЕЦК, 10 окт - РИА Новости. Почти восемь тысяч абонентов в Донецке остались без света из-за боевых действий, сообщил в понедельник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По причине боевых действий обесточены 72 трансформаторные подстанции в городе Донецке. Без электроснабжения 7900 абонентов в Калининском и Будённовском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика